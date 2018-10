1/11: Immersió

Quan es parla de la llengua a l’escola, l’objectiu jo diria que unànime del catalanisme ha estat garantir que els alumnes en surtin sabent bé català i castellà, i també anglès. L’objectiu de l’espanyolisme ha estat imposar més hores de castellà. Vull dir que el catalanisme s’ha interessat sobretot pels resultats. L’espanyolisme s’ha interessat sobretot pels procediments, potser perquè els ha considerat una forma d’exhibició de poder. ¿Vol dir que per al catalanisme els procediments són irrellevants? En absolut. Els procediments són més o menys bons en funció de si aconsegueixen el resultat: que tothom sàpiga català i castellà. La immersió és el procediment? Si ho aconsegueix, sí. Si no, caldria repensar-la. I encara ara, si els resultats no són plenament satisfactoris, és més perquè no s’aconsegueix el ple domini del català per part de tothom que no pas del castellà. L’espanyolisme, que se centra en els procediments –més hores de castellà, passi el que passi–, ¿es desentén dels resultats? Diria que l’espanyolisme vol imposar un procediment, perquè creu que amb això obtindrà un (altre) resultat: que mig Catalunya domini tant el català com el castellà i l’altre mig domini només el castellà. El bilingüisme teòric a favor dels monolingües pràctics.