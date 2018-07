11/7: Gràcies, Calvo

Potser Carmen Calvo ha trobat, sense voler, el desllorigador del problema català. La vicepresidenta del govern espanyol ha dit que el dret a l’autodeterminació no existeix en cap democràcia al món, i tampoc a Espanya. Fantàstic. Si ella ho diu, m’ho crec. Doncs resulta que el Canadà és una democràcia del món, per a qui no deu existir el dret a l’autodeterminació. I va pactar un referèndum sobre la independència del Quebec. La Gran Bretanya és una altra democràcia, per a la qual tampoc no deu existir aquest dret. I va pactar un referèndum sobre la independència d’Escòcia. França és una altra democràcia del món, sense dret a l’autodeterminació. I al novembre hi haurà un referèndum pactat sobre la independència de Nova Caledònia. Si Calvo hagués dit que aquestes democràcies són diferents d'Espanya perquè elles accepten el dret a l’autodeterminació i Espanya no, s’hauria entès que Espanya actués de manera diferent (tot i que immediatament la pregunta seria per què Espanya no accepta allò que accepten les democràcies). Però si Espanya és, com diu Calvo, una democràcia igual que el Canadà, la Gran Bretanya o França, totes sense dret a l’autodeterminació, no té cap raó per no actuar exactament com elles. I pactar el referèndum. Gràcies, Calvo.