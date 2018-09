11/9: Festa Nacional

L'Onze de Setembre és la festa nacional de Catalunya. De vegades, de tant dir-les, les paraules se’ns aigualeixen, però les hem de tornar a llegir i de vegades a subratllar. Festa nacional. No és la festa estatal de Catalunya, perquè Catalunya no és avui un estat. No és la festa d’una comunitat autònoma (només cal fer la comparació amb les que ho són), entre altres coses perquè ja hi havia festa, i ja hi havia nació, abans que hi hagués comunitat autònoma. És la festa d’una nació, que convoca a tots els qui se’n senten part, que demana ser reconeguda com a subjecte polític. Les nacions no donen carnets. Les nacions no són una realitat administrativa. A Catalunya, terra d’acollida, hem definit i adoptat una concepció de nació oberta, inclusiva, que no es fonamenta ni en l’origen ni en la religió ni en el color de la pell, sinó en l’assumpció d’uns valors cívics i d’una tradició cultural (que es pot sumar a d’altres). Una nació de voluntat i de projecte. Algun indocumentat ha parlat d’una festa xenòfoba. És exactament el contrari, la festa de l'Onze de Setembre és la negació de la xenofòbia. La xenofòbia és fer fora, excloure, expulsar. La idea de nació que celebrem demana participar-hi, crida, fa entrar. Bona i activa festa nacional de Catalunya a tothom.