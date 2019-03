20/3: Suspendre la llibertat

Els periodistes sempre han estat en contra dels blocs electorals. Consideren que aquests blocs suposen una suspensió del periodisme, de la llibertat d’informació, i la substitució d'aquesta llibertat per unes quotes absurdes, que no tenen res a veure amb l’exercici periodístic. Ja no importa, en els blocs, què és notícia i què no. Un acte o unes declaracions interessants són equiparades cronòmetre en mà amb un acte o unes declaracions improvisades per omplir el temps que et toca. Els blocs electorals són un estat d’excepció informativa, que els periodistes suporten amb resignació simplement perquè dura només dues setmanes. Però ara resulta que partits com Ciutadans volen que aquesta suspensió de la llibertat d’informació regeixi tot l’any. Sempre. Acaben de denunciar la cobertura que va fer TV3 de la manifestació de Madrid davant la Junta Electoral i d'exigir que se’ls concedeixin minuts de televisió en compensació. Adeu als criteris periodístics. Per a Ciutadans, els caps d’informatius no han de ser periodistes, sinó jutges. Suspendre la llibertat d’informar és suspendre la llibertat en general. Una demanda ben poc liberal, per cert. Però ja es veu que uns jutges que persegueixen el groc no són precisament proclius als criteris liberals.