22/11: Marchena

La justícia espanyola no està en condicions avui de jutjar els presos polítics catalans. Després de la sentència de les hipoteques, la crisi del CGPJ (i per tant del Suprem) deixa la justícia espanyola en la pitjor situació per començar el judici més important en moltes dècades. La renovació del CGPJ ha dut tres escàndols en un. Va ser un escàndol en la fase primera quan un pacte entre PP i PSOE va repartir-se els vocals (sense noms, però tots amb la samarreta del seu equip) i va decidir qui seria votat com a president abans de decidir els noms dels qui l’havien d’escollir. Va ser un escàndol la fase segona, quan un alt dirigent del PP va celebrar públicament per WhatsApp que gràcies a aquest pacte el jutge Marchena controlaria per darrere i a la seva satisfacció el judici als presos polítics. I és un escàndol la tercera, quan resulta que el jutge en qui confiaven perquè controlés el judici del Procés acabarà sent l’encarregat de jutjar-lo. Ja no caldrà que controli per darrere. Controlarà per davant. ¿Pot ser que la filtració abortiva del WhatsApp tingués per objectiu garantir encara més un judici ben parcial per als presos? No cal creure en teories de la conspiració. És que conspiren obertament, a la llum pública, davant dels nostres nassos.