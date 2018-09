24/9: Torres García

La formidable exposició que fa dos anys va dedicar el MOMA de Nova York a Joaquim Torres García va descobrir a molta gent de tot el món l’extraordinària rellevància i influència de la seva obra. Això feia encara més difícil d’explicar-los que la decoració que va pintar Torres Garcia per al Saló de Sant Jordi de la Generalitat, encarregada per Prat de la Riba, no estigui avui en dia en el lloc per on va ser concebuda sinó relegada a un espai significatiu però menor del mateix Palau. I encara menys quan el saló més noble de la seu del Govern està decorat amb unes pintures encarregades per la dictadura de Primo de Rivera tan voluntarioses com anacròniques, que estan en qualsevol cas a anys llum –pel que fa a l’interès artístic– de l’obra feta amb anterioritat per a aquest espai per Torres García. Són pintures menors que només es poden prioritzar des de la sobreexcitació ideològica dels qui volen que en aquest espai es cantin les glòries d’Espanya, sense fixar-se gaire en el nivell pictòric de les lloances. El president Maragall ja va proposar tornar les de Torres García al lloc que els pertoca. Ara se’n torna a parlar. Si el criteri estètic i artístic serveix per a alguna cosa, no hi ha color. Si es pot fer, seria fantàstic que es fes.