23/11: Escopinades

El sobiranisme català no ha de perdre les formes. Per raons morals i per raons estratègiques. Per raons morals, perquè cal preservar per damunt de tot el vincle entre sobiranisme i radicalitat democràtica. Per raons estratègiques, perquè no li convé entrar en l’escalada de crispació que busca l’unionisme, que sí que ho necessita. El sobiranisme ja no pot estar en la pàgina de la revolució dels somriures. No pot somriure amb gent a la presó. Ha de ser i mostrar-se indignat, contundent i enèrgic. Ha de respondre a les mentides amb veritats, però no ha de respondre a les provocacions amb actuacions que surtin de les formes pacífiques i democràtiques. No ha de competir per la destrucció, per l’insult i per la mentida. Ha de deixar que els seus adversaris en mantinguin el monopoli. Sí, ja ho sé, encara que no escupis diran que has escopit. Encara que no insultis, diran que has insultat. I ho diran els que t’insulten a tu. No demano posar l’altra galta, evangèlicament. Demano no respondre amb la mateixa moneda, perquè en això hi ha la força democràtica i perquè en la batalla de les crispacions té les de perdre. Estic convençut que ningú no va escopir Borrell. I per això també estic convençut que Borrell és avui molt més poca cosa que ahir.