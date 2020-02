25/2: Catalanistes

Diuen que sectors catalanistes no independentistes estan intentant formar una candidatura per presentar-se a les eleccions catalanes. Si ho fan, deu ser per dues coses. La primera, perquè creuen que hi ha un gruix suficient de ciutadans disposats a votar-los. La segona, perquè creuen que aquests sectors no estan avui representats: és a dir, que tots els catalanistes que hi ha en el mapa polític actual són independentistes (i ells no ho són) i que tots els contraris a la independència no són catalanistes (i ells sí que ho són). La notícia no em sembla dolenta. En el pròxim Parlament, a més de parlar d’independència, es parlarà de més coses. I en moltes –referides a la llengua, la cultura i l’economia– els catalanistes votaran tots junts, independentistes i no independentistes, formant majories molt qualificades. No són temes menors: la immersió lingüística, el futur de TV3, les inversions de l’Estat... En això, figura que tots els catalanistes haurien d’estar prou d’acord, vulguin o no la independència. Per tant, que es presentessin seria una bona notícia. El que no sé és si seria una notícia gaire transcendent. Depèn, fonamentalment, de si són gaires, però, sobretot, de què votaven fins ara. És a dir, a qui prendrien vots. Si és que votaven.