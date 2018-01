27/1: Sense dret a guanyar

EN RESUM, la doctrina de l’estat espanyol és que els independentistes tenen dret a presentar-se a les eleccions, però no tenen dret a guanyar-les. I si resulta que les guanyen i fan el que tenen dret a fer com a guanyadors -no ja dur a terme la totalitat del seu programa, sinó simplement encarnar la majoria que han obtingut a les urnes- cal fer servir totes les lleis possibles i impossibles per impugnar-ho. Ara, sobre aquesta doctrina, Soraya i Rajoy -i el jutge Llanera, en la seva argumentació per no cursar l’euroordre contra Puigdemont- han volgut anar més enllà. No demanen ja actuar judicialment contra el que fan els independentistes, sinó també contra el que figura que faran, contra allò que ells creuen que tenen intenció de fer. Per a l’independentisme, lluitar contra això és molt complicat. Però si cada vegada es recargola una mica més, pot arribar el moment en què algunes persones del bloc monàrquic -polítics, periodistes, jutges- es preguntin si realment amb l’excusa de preservar la unitat d’Espanya es pot fer tot, el que sigui, més enllà de tota lògica jurídica i de tota cultura democràtica. En altres paraules, si la raó d’estat ha de quedar per damunt de la veritat, de la llei, de la justícia i de la racionalitat.