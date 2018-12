29/12: Orfeó Català

Les imatges del Concert de Sant Esteve de l’Orfeó Català han tingut un gran impacte. I és que la força i la naturalitat amb què l’Orfeó va assumir la reivindicació de la catalanitat, la llibertat dels presos i el dret a la independència il·lustren molt sobre la naturalesa de fons del catalanisme. Algú ha cregut que l’Orfeó obeïa consignes. És al contrari. Hi ha qui es pensa que el motor del catalanisme és la Generalitat, l’escola o TV3 (i que carregant-s’ho, el catalanisme es dissoldrà). Però el veritable motor del catalanisme ha estat una societat civil –cultural, esportiva, cívica, social– que ha articulat i ha empès el país durant més de 120 anys entorn d’un ideal de catalanitat. I aquest motor ha posat en marxa tota la resta. Com que aquesta societat civil s’ha vertebrat al marge de l’Estat, ha pogut sobreviure fins i tot quan el poder li era més indiferent o hostil. L’ecosistema essencial del catalanisme és una societat organitzada i plural entorn d’una idea compartida, que quan ha pogut ha tingut traducció política i institucional. I aquesta societat civil ha estat la clau de la integració social en un segle XX amb poc poder polític i grans canvis demogràfics. Tot això hi era, al Concert de Sant Esteve. El motor de tot.