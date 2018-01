4/1: Telemàtics

CERTAMENT, no és normal triar el president de la Generalitat de manera telemàtica. El portaveu del PSOE -posant més lletra a la mateixa música que canten el PP i Ciutadans- ha dit que és una idea “pròpia del deliri dels independentistes”. I que és absurd que quan a tot el món “s’està plantejant la proximitat i el contacte” hi hagi qui es plantegi coses telemàtiques. Potser sí. Però encara és més absurd que quan a tot el món es planteja la proximitat i el contacte hi hagi candidats electes que no poden tornar al seu país perquè hi serien empresonats o que ja són en presó preventiva, sense judici i amb uns càrrecs surrealistes. Això no és precisament un exemple de proximitat i contacte. Algunes idees de cara a la investidura del president de la Generalitat són certament poc normals. Però és que responen a una situació gens normal. No és normal que unes persones no puguin recollir credencials per als llocs per als quals han estat escollits clarament pels ciutadans perquè la justícia els persegueix per accions polítiques fetes en exercici del seu càrrec i que responien al seu programa electoral. ¿Volem fer coses normals i deixar-nos de solucions exòtiques i telemàtiques? Molt fàcil. Que tornin els que són fora i que surtin de la presó els que hi estan tancats.