19/3: L'Espanya ingovernable

La qüestió catalana ha convertit Espanya en ingovernable. Ho deia l’altre dia Bloomberg i ho poden confirmar Rajoy i Sánchez. El més natural seria, doncs, intentar resoldre políticament la qüestió catalana per tal de fer possible la governabilitat. Però no ho faran. Preferiran anar convocant tantes eleccions com calguin fins que hi pugui haver una majoria estable a Espanya sense i contra el catalanisme. Si el tripartit de dretes sumés, perfecte. I, si no, que el PSOE pugui vertebrar una majoria sense haver de comptar amb els catalanistes. Però tinc la sensació que el somni dels poders fàctics de l’espanyolisme és un altre: que PSOE i Ciutadans sumin majoria absoluta. Si de les pròximes eleccions espanyoles en surt la possibilitat aritmètica, la pressió perquè hi hagi aquest pacte serà descomunal. En nom de la governabilitat i de la unitat d’Espanya. Que governi el PSOE amb el suport de Ciutadans, previ un acte de contrició socialista per la seva excessiva comprensió respecte als catalanistes. I si perquè hi hagi pacte sobra Pedro Sánchez, sense Sánchez. I si sobra Rivera, sense Rivera. Hi ha moviments aquests dies que no s’entenen si no és que algunes persones a les dues bandes tenen aquesta possibilitat al cap. I s’ofereixen.