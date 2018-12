Vidal s’ha fet respectar pel Camp Nou

Si després del que he vist durant aquests primers mesos de temporada pogués tornar a l’estiu passat per decidir a qui fitxaria, potser no apostaria per Arturo Vidal. El xilè, però, m’ha sorprès en positiu. Sempre l’he vist com un jugador de gran nivell, però alhora em semblava una cabra boja que combinava, la mateixa setmana, grans actuacions amb escàndols fora dels terrenys de joc. A Barcelona, de moment, fa prou bondat, malgrat que a l’inici de temporada, entre algunes emoticones a les xarxes socials i alguna ganyota, tot semblava indicar que no portaria bé la suplència. Però Vidal va entendre el que havia de fer per evitar problemes: jugar. I per fer-ho la clau era treballar fort i demostrar que estava disposat a tot. I ho està.

El xilè, a diferència d’Arthur Melo, no sembla un fill de La Masia. No forma part d’una identitat col·lectiva que ha passat de generació en generació, però de tant en tant alguns jugadors amb un estil ben diferent es guanyen el respecte i el cor del Camp Nou. Vidal, ovacionat ahir quan va ser substituït per Arthur Melo, sembla que serà un d’ells. Quan Vidal va fitxar, un periodista xilè va explicar-me el que trobaria el barcelonisme en ell: “Hi deixaria la vida, per vosaltres”. Bé, en realitat va dir una frase diferent, en què el cul tenia el protagonisme, però el sentit era aquest.

Vidal lluita, pateix, es baralla i intenta comprendre què passa en el seu futbol parlant molt amb els millors padrins possibles: Messi i Luis Suárez. I entre lesions de companys, com Arthur o Rafinha, i que Valverde se sent còmode confiant en jugadors que ja tenen moltes cicatrius de batalles passades, ha aconseguit una titularitat que no sempre podrà mantenir, perquè Rakitic, lluny del seu millor moment de forma, i Busquets són troncals. No els tocarà, Valverde. Vidal, doncs, sap que tindrà poques oportunitats i les aprofita. Al final, al darrere hi ha una lliçó vital interessant. Abans no hauria dubtat mai entre Coutinho i Vidal. Ara prefereixo el xilè, un futbolista endollat que no ha desconnectat de la dinàmica dels seus companys. Coutinho sí.