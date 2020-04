Zola, sin sillón en la Academia (1893)

La tenacidad que posee Emile Zola para ser académico y la obstinación que despliega la Academia en no admitirle, me han dado más de una vez tema para mis crónicas. […] Últimamente, los Inmortales, de cuyo número aspira a formar parte, le han postergado a Challemel Lacour, […] ¿Cuáles son los títulos literarios de Challemel Lacour que justifiquen su dignidad académica? […] La Academia francesa, que es, además de una corporación literaria y oficial, una asamblea encargada de premiar las buenas obras […] y de alentar todas las conversiones y arrepentimientos, ha querido con su elección recompensar la virtud de un hombre que fue antaño un radical feroz, intratable, jacobino, montañés, […] pero que después se amansó, se endulzó, tanto, que ha llegado a figurar, como figura ahora, en las filas del oportunismo más templado. Entre tanto, Zola se queda sin sillón, y es muy posible que su candidatura se convierta en candidatura crónica e incurable. El podrá continuar en su manía de escribir obras maestras que el público espera con afán y lee con avidez. La Revue hebdomadaire, que ha empezado a publicar Le docteur Pascal, ha cuadruplicado en menos de una semana su tirada: el solo anuncio de la última novela de los Rougon-Macquart bastó para que dicha tirada se elevase de golpe y porrazo a cien mil ejemplares... Pero esta labor incansable de uno de los genios más potentes que haya producido nuestro siglo, no es bastante para aplacar la enemiga que siente por él la mayoría del cuerpo académico. Uno de los que componen esa mayoría decía a un periodista que se escandalizaba del sistemático desaire que recibe el gran escritor a cada elección: “Paréceme que pasarán algunos años todavía antes de que Zola sea de los nuestros: por mi parte, votaré constantemente contra él: no quiero infringir un artículo terminante de los Estatutos.” -¿Cómo?... ¿hay acaso un artículo que prohíba la elección de Zola? -preguntó estupefacto el interlocutor del académico. -Sí, aunque sea tan sólo, como V. comprenderá, de una manera indirecta y general, pero muy explícita. Hay el artículo 23 que dispone “que no podrán ser elegidos miembros de la Academia aquellos escritores que hubiesen empleado expresiones libertinas o conceptos que pudieron ser interpretados de una manera equívoca y contraria a la moral.” -Pero me parece que entre los actuales académicos habrá más de uno que se hallará precisamente dentro… de esa prohibición. -Pues no hubieran debido ser nombrados. Además, y esto no puede ponerse siquiera en duda, Zola ha abusado frecuentemente de esta nota que, según el reglamento, incapacita a un autor para ocupar un sillón, y Zola es un escritor insigne, esto no puede tampoco ponerse en tela de juicio, pero académicamente hablando, es inadmisible-. No quiero comentar estas conclusiones; me limito a consignarlas: los comentarios se hacen por sí mismos.