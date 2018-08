Una agència matrimonial a la BBC

El 18 de juny del 1970 hi havia hagut eleccions generals al Regne Unit i la BBC feia l’especial electoral que, des de feia una dècada, presentava el periodista especialitzat en política Robin Day. Aquella nit va entrevistar Janet Fookes, que acabava de sortir elegida com a membre del Parlament pel Partit Conservador. Day, conegut per les seves entrevistes incisives, un abús del sarcasme i les seves corbates de llacet, la va presentar com a senyora Fookes, i ella, amb un somriure educat, va matisar: “Senyoreta Fookes”. El periodista va advertir: “La senyoreta Fookes em corregeix i em diu que és senyoreta perquè cap home de moment ha tingut el coratge de demanar-li matrimoni. Bé, és un repte. Hi ha vint homes solters a la Cambra dels Comuns. I potser n’hi ha algun en particular que gosa fer-ho... Ves a saber!”, li va deixar anar. De fons, es va sentir com el públic del plató reia amb el comentari del presentador. “Li interessa la música o navegar?” La pregunta era una manera d’indagar en un suposat afer romàntic de Fookes amb un altre diputat, Edward Heath. Day va preguntar-li per les aficions més conegudes d’ell. Fookes no es va arronsar: “Em sembla que està començant una agència matrimonial, oi, Sr. Day? Doncs bé, m’agrada la música però no tinc interès a navegar”. Robin Day s’hi va tornar: “Tinc molta energia però no tanta!” Altre cop, el públic reia i aplaudia la gràcia del presentador. Després d’insistir a preguntar-li l’edat i que ella li digués que en tenia 34, Robin Day no va ser gaire original: “De veritat? No els aparenta pas, si em permet dir-li! I quins són els seus interessos, senyoreta Fookes?” La diputada, després d’aquell inici, es va voler assegurar de quina resposta esperava: “Políticament o personalment?” I ell va especificar: “Políticament i professionalment”. “Soc mestra. I estic molt interessada en l’àmbit educatiu i també en el paper de les dones a la Gran Bretanya moderna i en com la llei les està perjudicant”. En un determinat moment, un altre periodista de la BBC, Cliff Michelmore, va interrompre el diàleg: “Per cert, m’agradaria precisar que la senyoreta Fookes és una pèl-roja guapíssima. Ho dic perquè és una dada que no voldria que passés per alt als que teniu el televisor en blanc i negre. És un detall que us esteu perdent”.

Janet Fookes va ser diputada en actiu entre el 1970 i el 1997 i portaveu de la Cambra dels Comuns els últims cinc anys de la seva carrera. Actualment ostenta el títol de baronessa i, quan fa uns mesos, va fer-se viral l’entrevista sexista de la BBC, ella, que recordava perfectament el tràngol televisiu, va explicar: “Senzillament vaig assumir un rol que era insòlit per a una dona d’aquell moment”. No és la primera vegada que la recuperació d’unes imatges d’arxiu delata el masclisme recalcitrant que va practicar, durant molts anys, la tan valorada televisió pública britànica. Robin Day va presentar els especials electorals fins al 1987. Fa 18 anys que es va morir, però de periodistes com ell encara en queden.