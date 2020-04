Abans no sigui massa tard

La cua per rebre menjar a la parròquia de Santa Anna, a tocar de la plaça Catalunya de Barcelona, cada dia és més llarga. L’ARA n’ha parlat. A començament de mes repartien uns cent bosses amb queviures i ahir en van repartir 244 i, tot i així, molta gent es va quedar sense i va ser derivada a altres centres assistencials del centre de la ciutat que inicien entregues més tard. El govern espanyol està parlant ja de la renda mínima vital, excel·lent notícia, però encara pot trigar setmanes a pagar-se i tots mengem tres cops al dia. Mentre no arribi, ¿seria possible un esforç público-privat per crear una mena de targeta d’alimentació bàsica vinculada a establiments o a determinats productes? Aquesta crisi, que porta la llavor d’un esclat social, sí que l’hauríem de veure a venir.