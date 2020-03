Assegurar la protecció del personal sanitari

Parlo amb un metge i em diu que els tres factors que més cremen el personal sanitari són l’escassetat de material de protecció, de proves diagnòstiques o de respiradors, que són instruments imprescindibles per salvar vides; les baixes de companys, i la deshumanització de processos tan sensibles com la mateixa mort. Anant justos de protecció adequada, qui faria una feina tan exposada? Que cada dia hagin de marxar cap a casa sanitaris encomanats frustra els que no poden continuar treballant (a part de l’explicable neguit per haver contret la malaltia) i castiga la moral dels que es queden. I assistir al final de la vida de persones soles, de qui els familiars es van haver d’acomiadar a la porta, i haver-los d’acompanyar des de l’aïllament de la mascareta i la granota és com viure a la zona zero de la pandèmia.