Atendre el crit d’auxili d’André Gomes

EL JUGADOR DEL BARÇA André Gomes ha confirmat a la revista Panenka una evidència que es percep des de la graderia: que no se sent bé al camp. Però ha anat molt més lluny: “Em tanco, no em permeto treure la frustració que tinc a dins. El que faig és no parlar amb ningú. Algun cop no he volgut sortir de casa. Allò que la gent et miri pel carrer, per la vergonya que tinc...” Fins i tot en ambients superprofessionalitzats, el factor humà apareix sempre, però aquesta vegada ha aparegut d’una manera insòlita, perquè aquest noi està ensorrat. Suposo que els terapeutes diran que verbalitzar el bloqueig és el primer pas per solucionar-lo. El segon pas l’hauran de fer els aficionats del Camp Nou. Xiular un dels teus abans que s’acabi el partit no ha sigut mai un bon negoci.