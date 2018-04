Criminalitzar qui et guanya a les urnes

EL PP SAP QUÈ ÉS i què no és terrorisme. Els assassinats dels seus càrrecs electes a mans d’ETA van provocar una justificada onada de solidaritat, també a Catalunya. Barcelona no oblidarà Hipercor, ni Vic la caserna de la Guàrdia Civil. El passeig de Gràcia és testimoni del clam per l’alliberament de Miguel Ángel Blanco. A començaments de segle, el professor nord-americà Michael Walzer va ser al CCCB i va deixar-hi la seva definició de terrorisme: “L’assassinat aleatori de persones innocents impulsat per l’esperança de produir un temor generalitzat”. És evident que els CDR no s’han dedicat a això. Però emparant-se en la lluita contra ETA, uns avalots al carrer van acabar sent considerats terrorisme. Ara, a Catalunya, l’Estat ho aprofita per criminalitzar una idea que no aconsegueix derrotar a les urnes. El terrorisme no és això i el PP ho sap.