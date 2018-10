Cuixart i Sànchez, dos demòcrates que ens honoren

La setmana de l’1 d’Octubre Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ser entrevistats al plató de l’ARA per última vegada abans d’entrar a presó, 20 dies després. Aleshores sabien que eren "davant de denúncies amb penes de presó" però van cridar a votar repetint gairebé a cada resposta termes com ara "desbordar el govern de Rajoy cívicament, pacíficament", demanant "que ningú" fes "justícia pel seu compte..." i advertien que mai des de la Segona Guerra Mundial hi havia hagut una concentració de policies tan gran com la del port de Barcelona i menys en previsió d’un referèndum. Ara sabem que van ser els primers d’una llista de lideratges escapçats a partir, en el seu cas, d’una recreació forçada per la justícia de la concentració del 20 de setembre. Avui fa un any que són en una presó preventiva desproporcionada que pronostica una condemna injusta. Per tot plegat, Cuixart i Sànchez mereixen el respecte i l’agraïment dels demòcrates.