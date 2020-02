Foment, el Barça i Sánchez Llibre

Sepultada en l'allau firal de la setmana, una notícia sorprenent continua cridant l'atenció: El FC Barcelona s'ha incorporat a Foment del Treball. L'anunci sorprendria en tots els casos: quin sentit té que el Barça s'incorpori a una organització patronal? I encara més: què fa el Barça incorporant-se a una patronal com Foment del Treball, una entitat amb una trajectòria i significació política tan clara que és impossible que ignorin els actuals responsables del club? Som davant d'una habilíssima jugada del president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que per assolir el seu objectiu de canviar la imatge regionalista i tronada del que durant molts anys es va conèixer com a Fomento, ha vist clar que sumar el Barça era un golàs mediàtic (tot i la seva declarada condició de perico, però la vida és així). Hi ha guanyat molt més Foment que el Barça.