No. Ja sabem qui va posar la violència

EL PRESIDENT del Tribunal Suprem va proclamar en ocasió solemne que la base jurídica sobre la qual se sustenta tota l’arquitectura del sistema polític espanyol és la unitat d’Espanya, article 2 de la Constitució. Ara un jutge d’aquest mateix alt tribunal ha d’enfrontar-se als fets: més de dos milions de catalans volen ser consultats sobre aquesta unitat i no han parat de demanar-ho i demostrar-ho, sempre pacíficament. L’estat espanyol, en aquest cas, el jutge, es bloqueja davant l’admissió d’aquesta realitat i, armat de la força que es veu (i de la que no es veu però es nota), necessita crear el relat de la violència per fer suportable la persecució de l’adversari polític que guanya les eleccions, encara que l’única violència als carrers de Catalunya l’hagi posat la policia enviada per l’Estat i la ultradreta que pensa el mateix sobre la unitat d’Espanya.