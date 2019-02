“Més dura serà la caiguda” i altres serenitats

La Fiscalia de l’Audiència Nacional s’ha preguntat: "¿Pot haver-hi imparcialitat i serenitat, si s’envia la rebel·lió i la sedició a Catalunya?" La frase expressa dubtes sobre la capacitat dels jutges i fiscals que actuen a Catalunya, evidencia que és conscient de l'exageració de les acusacions i parteix del prejudici de penjar a més de dos milions de persones la ja famosa llufa tumultuosa. Ara resulta que Madrid és el quilòmetre zero incontaminat de la justícia. Que a la capital de l’Estat, Madrid, hi hagi imparcialitat després de "La estrategia que sufrimos" (Llarena), "Controlamos la sala segunda por detrás" (Cosidó) "Cambiaste el rumbo de la historia de España" (Lesmes), “La DUI se publica en el DOG” (Moreno) i “Más dura será la caída” (Fiscalia General) és un acudit cruel. Poca serenitat hi haurà en un judici que se celebra sota el retrat de qui va convocar l’"¡A por ellos!"