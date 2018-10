El president Torrent i la periodista Pastor

Enmig de l’entrevista a La Sexta, el president Torrent li recorda a Ana Pastor que ella era a Catalunya durant el referèndum i li pregunta si va veure violència l’1 d’Octubre. La periodista li contesta que això ho decidirà un jutge: "Ni vostè ni jo". No era aquesta, la pregunta. El que li demanaven a Pastor era si ella va veure violència aquell dia. Contestar que ho decidirà un jutge és renunciar a la mirada pròpia dels fets, i sense mirada pròpia no hi ha periodisme. Periodisme no són els fets, només, és interpretació dels fets. Si no, de què serviria enviar informadors als llocs dels fets? M’hauria estimat més que li hagués contestat: "En una entrevista la que pregunta és la informadora". Tot, menys veure una bona periodista renunciant a la seva versió subjectiva (com correspon a un subjecte) però el màxim de responsable, honesta i professional dels fets de l’1 d’octubre del 2017.