Les vagues escolars contra l’escalfament global

Abans d’escriure aquest article he googlejat “qui hi ha darrere de Greta Thunberg”, l’estudiant sueca que impulsa les vagues mundials escolars dels divendres per protestar contra la innacció del món amb el canvi climàtic. He trobat referències a la síndrome d’Asperger de la noia, a un llibre de la mare sobre el tema i a una agència de relacions públiques anomenada We Don't Have Time (No tenim temps) que, amb la imatge de la Greta, ha recaptat un milió llarg d’euros en uns mesos. Així doncs, i com era de preveure, no ha sigut casualitat. Hi havia una estratègia de comunicació al darrere que han comprat gustosament els mitjans. En el fons, però, cap disgust. L’èxit de la campanya demostra que ha arribat en el moment oportú. Que qualsevol jove amb dos dits de front s’ha d’horroritzar pel planeta que heretarà. I qualsevol adult, també. De tots els inevitables ajustaments de comptes generacionals, aquest serà el més merescut. I el més trist.