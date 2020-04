Els vulnerables

Algunes solucions estan de camí per a les economies familiars més vulnerables, com ara una renda mínima estatal a Espanya. Però les grans solucions hauran d’acabar sent estructurals i sostingudes, perquè després del coronavirus els més vulnerables ja som tots. Si com diuen a Harvard caldrà mantenir les normes de distanciament social fins al 2022, si pot ben bé ser que el distanciament i fins i tot el confinament vagin i vinguin fins que no tinguem vacuna, viurem en un estat d’excepció que deixarà de ser una excepció per convertir-se en la norma. Quina “confiança del consumidor” aguantarà aquestes constants disrupcions? Com se li cobra un impost a qui no pot treballar o treballa molt menys? Caldrà ampliar amb generositat una xarxa de protecció social pensada per al món d’ahir, com diu el president Torra inspirat en Zweig. Que Brussel·les parli d’un pla Marshall és alleugeridor. Ara cal que el posi en marxa.