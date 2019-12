2020, l’any en què es pot posar fi al malson de Trump

El dimarts 3 de novembre del 2020 els Estats Units celebraran unes eleccions transcendentals. Seran la revàlida per a Donald Trump i el seu projecte populista, nacionalista i conservador, que ha aconseguit marcar la pauta de la política internacional dels últims tres anys. I alhora serà una oportunitat històrica perquè els demòcrates posin fi a aquest malson i siguin capaços d’articular una candidatura guanyadora.

No serà, però, gens fàcil. Per començar, dins de l’espai dels demòcrates hi ha un fort debat sobre quina és la millor manera de derrotar Trump, un líder que, tot i ser un outsider menyspreat per les elits, ha aconseguit aglutinar darrere seu la potent estructura del Partit Republicà i s’ha erigit com un ídol de masses a l’Amèrica profunda i més castigada per la globalització.

Per derrotar Trump es dibuixen a grans trets dues estratègies diferents. La primera se centra en, tal com va passar a les eleccions legislatives, aconseguir una mobilització massiva de l’electorat progressista, sobretot les dones i els joves, i també de les minories (negres, hispans, comunitat LGTBI, etc.). I això s’assoleix amb candidatures com la de la congressista demòcrata per Nova York Alexandria Ocasio-Cortez, que va derrotar el candidat demòcrata de l’establishment amb un discurs fresc i desacomplexat alhora que contundent. Aquest camí, cadascú a la seva manera, el representen candidats com Bernie Sanders i Elizabeth Warren.

L’altra via passa per seduir l’electorat moderat i més tradicional que sent vergonya de tenir un president com Trump i que prefereix un perfil més convencional. Aquesta opció és la que representa la candidatura del veterà Joe Biden, exvicepresident de Barack Obama, favorit a les enquestes de les primàries demòcrates i l’enemic a batre per a l’administració Trump, tal com demostren les proves del procés d’ impeachment.

Tot i així, els dubtes es multipliquen. Trump compta amb un 90% de suport entre l’electorat conservador, cosa que fa molt difícil restar-li suports. D’altra banda, la millora de l’economia també juga a favor de la seva reelecció. L’opció diguem-ne més moderada o clàssica contra Trump sembla que té poques possibilitats.

Un camí intermedi el representa un candidat fins ara desconegut però que comença a despuntar a les enquestes. Es tracta de Pete Buttigieg, alcalde gai d’una petita localitat d’Indiana. Igual com va passar amb Obama el 2008, i fins i tot amb Trump el 2016, de vegades els candidats desconeguts són capaços de crear una onada d’il·lusió al seu voltant per arribar a la Casa Blanca. D’aquí un any sabrem si el 2020 ha sigut l’últim de Trump i el primer de...