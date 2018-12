Lluitant per la foto

La vicepresidenta del govern espanyol s'esforçava ahir amb els seus interlocutors a intentar transmetre una idea de normalitat. Els ministres arribarien a la Llotja de Mar "com a Sevilla". ¿Carmen Calvo pretenia ignorar la realitat política a Catalunya, tranquil·litzar-se, o realment està tan profundament desinformada de quin és l'estat d'ànim d'una gran part de l'opinió pública? A Barcelona les coses no són com a Sevilla. Milers de persones han tallat vies d'accés a la capital des de primera hora del matí, han entrat a la ciutat la meitat dels vehicles que ho farien un divendres normal i el centre ha quedat paralitzat per diverses grans manifestacions de rebuig a la presència del consell de ministres. En política la forma és tan substancial com el fons, i el relat el farà la fotografia que s'imposi. A Catalunya la imatge és la dels dos presidents, i a Espanya, la foto de bilateralitat amb ministres i consellers que ha provocat les ires de la caverna, tan donada a la hipèrbole i a les traïcions a la pàtria en cada gest de diàleg. No s'han estalviat parlar de "traïció", "capitulació" i "humiliació". La jornada dirà si a la fotografia del consell de ministres a la Llotja i a la de la massiva manifestació cívica se n'hi suma alguna altra de rellevant que alimenti la propaganda d'aquells que consideren que el diàleg i les majories democràtiques no són les úniques vies que tenen el suport massiu de la societat catalana.