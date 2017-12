La bandera espanyola de Brussel·les

La Junta Electoral, el biaix del seu criteri i el 155 han triturat el dret a la informació dels catalans. Mentre tots els magazins matinals es recreaven en la informació de la manifestació independentista a Brussel·les, TV3 (en connexió amb el 3/24) es va haver de conformar amb un minut cada mitja hora i es va arriscar amb un petit requadre permanent en un racó de la pantalla. Manifestació en miniatura.

A Espejo público va ser el tema estrella i fins i tot van localitzar un balcó amb banderes espanyoles i música de Manolo Escobar que contraatacava els manifestants independentistes. No va ser anecdòtic. La imatge es va escampar hores més tard per tots els informatius.

Al Telediario 1 de TVE van indicar en un breu titular inicial la presència de 45.000 manifestants a Brussel·les, tot i que amb prou feines van ensenyar dos plans generals de dos segons cadascun. I aquí es va acabar la cobertura, ja que el Telediario el van obrir amb la reacció del govern espanyol a la manifestació, abans, fins i tot, d’informar de la manifestació. De fet, ni ho van fer. Es van limitar, dins del bloc electoral, a oferir les reaccions dels partits independentistes des de Brussel·les, però de la mobilització ciutadana no se’n van donar més detalls que la xifra estimada de la policia belga que van oferir en el fugaç titular.

A Antena 3 Noticias, Sandra Golpe sí que va donar la xifra de manifestants: “ Miles de personas, unas 45.000 según la policía belga”. Van oferir imatges i la crònica de la manifestació i, esclar, van mostrar el balcó de la bandera espanyola que havia trobat la cadena al matí.

A Noticias Cuatro van comprar la imatge, i a la seva crònica van compensar la presència de les estelades anunciant que hi havia “ alguna que otra bandera española en los balcones ”. Sí, concretament la d’aquell mateix balcó.

A Informativos Telecinco van optar per la mateixa estratègia però exagerant-ne la funció. Mostrant la imatge d’aquell balcó constitucionalista anunciaven: “ También ha habido otras banderas enfrentadas a la manifestación”.

El més flagrant es va produir a La Sexta noticias, que no va voler donar als espectadors la xifra d’assistents segons la policia belga. El número 45.000 no el vam sentir en cap moment. I no poden dir que no el sabien perquè en l’emissió de Al rojo vivo ja donaven la dada en un rètol. Helena Resano es va limitar a parlar de “ miles de personas ” i la manera de quantificar-les va ser seguint un mètode dubtós: “ Según los organizadores, han fletado 255 autobuses y 5 aviones”.

L’anècdota d’un sol balcó espanyol en tot Brussel·les es converteix en notícia a Espanya. Mentre uns mitjans retallen imatges, altres, manifestants. I a Catalunya fan miques el nostre dret a la informació convertint-la en una pantalla diminuta. És obvi que els drets fonamentals també ens els dosifiquen amb comptagotes.