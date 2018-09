Convertir el municipi en un ecosistema educatiu

En l’imaginari col·lectiu, quan es parla d’educació, es visualitzen sobretot escoles i instituts, mestres i professorat, un curs escolar i alumnes en classes d’assignatures diverses.

Tanmateix, la societat ha canviat i avui sabem que bona part dels aprenentatges significatius es produeixen en espais i temps no lectius i a través de canals, entorns, activitats i actors diversos que van més enllà de l’imaginari descrit. La recerca ens confirma que els itineraris de creixement personal i professional també es construeixen a partir de les possibilitats d’accés a nous entorns d’aprenentatge en àmbits no reglats.

D'altra banda, també sabem que és fora de l’escola on es produeix la gran desigualtat educativa. En la mesura que aquests espais no formen part del sistema educatiu garantit de manera universal, la consistència de la motxilla personal de cada noi i noia per caminar per la vida depèn en bona part dels contextos familiars, del seu poder adquisitiu, del lloc de residència o de les xarxes relacionals que es tenen.

Fa poc més de mig any, es va presentar l’Aliança Educació 360, amb el lideratge de la Fundació Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona, per donar resposta a aquestes contradiccions i construir el gran repte de l’Educació 360. Una iniciativa que té com a objectiu que el model educatiu promogui i integri les oportunitats educatives i els espais d’aprenentatge que avui són fora del sistema reglat, que els connecti i relacioni amb els centres educatius, que faci que esdevinguin una realitat per a tota la població sense exclusions, i que hi estiguin compromesos molts actors diversos de la societat.

L’Aliança convida la societat a fer un canvi de marc mental i aporta aquesta imatge global i holística de l’Educació 360 que entén que els infants i adolescents aprenen i s’eduquen en tots els espais i temps de la seva vida i que integra activitats i aprenentatges en totes les seves dimensions humanes i intel·ligències múltiples. Una educació que es produeix al llarg de tota la vida i que ha de possibilitar l’equitat i la igualtat d’oportunitats sense exclusions ni segregacions. Una educació que planteja que tota la comunitat es responsabilitzi de l’educació, començant per la família, i no la delegui en exclusiva als mestres i l’escola.

A Catalunya, hi ha un important sotabosc d’entitats i iniciatives de tot tipus que ofereixen propostes que aporten gran valor educatiu i espais d’aprenentatge per a la vida, i centenars d’escoles i instituts oberts i connectats al seu entorn. També, en el món municipal, hi ha una gran tradició i recorregut d’iniciatives com els Projectes Educatius de Ciutat o els Plans Educatius d’Entorn que han desenvolupat xarxes i dinàmiques educatives compartides. L’àmbit local i de la proximitat és l’espai idoni per desenvolupar una estratègia d’Educació 360. El punt de partida és, doncs, molt favorable.

Tanmateix, una de les conviccions de l’Aliança és que amb les bones experiències d’Educació 360 no n'hi ha prou perquè aquest nou model educatiu sigui sistèmic i per a tothom. Hem entès que la política pública l’ha de traduir en estratègies, polítiques, marcs reguladors i recursos perquè no depengui de conjuntures més o menys favorables.

És per això que, en perspectiva de les eleccions municipals, l’Aliança ha elaborat un conjunt de propostes dirigides als partits polítics perquè les puguin integrar en els seus programes electorals i desenvolupar-les en el període 2019-2023.

El fonament de la proposta és que els ajuntaments facin de l’educació el seu eix principal estratègic, concebin el seu municipi com un ecosistema educatiu ple d’oportunitats i entorns d’aprenentatge per a tothom i liderin aquesta nova concepció de l’educació connectant temps, espais, aprenentatges i actors educatius en la seva comunitat.

Els nous ajuntaments són qui està en millors condicions per liderar i facilitar una nova educació que tingui en compte els 360 graus de la vida de les persones i les oportunitats i els actius de la comunitat, una iniciativa que, en tot cas, requerirà en qualsevol cas la complicitat de tothom i particularment del govern del país.

Si ho fem així, d’aquí uns anys, quan parlem d’educació, no només veurem escoles, mestres i alumnes, sinó, a més, una xarxa d’espais d’aprenentatge connectats, professionals i actors educatius diversos, i no només alumnes sinó infants i adolescents aprenent i creixent en tots els moments de la seva vida.