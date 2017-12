Els consellers en llibertat fan nosa a Antena 3

A ntena 3 Noticias, en el seu biaix informatiu per estigmatitzar Catalunya, combatre l’independentisme i demonitzar els seus representants polítics, alertava dimecres en els titulars de com la CUP i Arran havien fet cartells i pintades contra Ciutadans i el PSC. I aleshores Sandra Golpe va sentenciar: “ Juego sucio en esta campaña electoral ”. La frase quedava enllaçada amb la següent informació: “ Los exconsejeros en libertad están multiplicando sus apariciones ”. I ho il·lustraven amb una imatge del conseller Jordi Turull a l’estudi de RAC1. Era només una frase en els titulars, però el seu significat ja era potent. El simple fet de veure’ls perquè ja no són a la presó, de recuperar la imatge d’aquests polítics fent vida normal i duent a terme una activitat lògica tenint en compte que estan en campanya electoral, els resulta una estratègia electoral reprovable. És obvi que els fan més nosa fora que dins. No costa gaire multiplicar les seves aparicions tenint en compte que en l’últim mes han estat nul·les perquè estaven empresonats. Un cop en llibertat hi ha recel informatiu sobre els seus moviments, la seva presència mediàtica i el relat de la seva experiència.

La notícia explicava com alguns dels consellers alliberats s’han posat de seguida a treballar per als seus partits: “ Quieren aprovechar el protagonismo de esos exconsellers que acaban de salir de la cárcel para sus mítines ”, afirmava la presentadora Sandra Golpe, que valorava que “ Ya en la calle, los exconsellers no pierden el tiempo ”, una frase desafortunada tenint en compte que és dins de la presó que l’han hagut de perdre massa i contra la seva voluntat.

El vídeo, amb un relat informatiu sarcàstic, criticava que aquests consellers, quan expliquen la seva experiència a Estremera, “ hablan de humillación y de momentos terroríficos ”, i afegia que “ lo repiten en cada acto, en cada mítin ”. En la valoració de la periodista responsable del vídeo s’apreciava una certa malvolença, donava a entendre que es recorria al victimisme com a estratègia electoral. Al final ho remataven ironitzant sobre Puigdemont: “ Puigdemont dice que es el presidente de Cataluña, aunque a miles de kilómetros está lejos de serlo. Y a Junqueras, en la cárcel, también se le complica ”. Aquesta mordacitat informativa, que fins i tot es permet ironitzar sobre el fet d’estar empresonat, demostra un punt de fatxenderia ideològica.

Als serveis informatius d’Antena 3 (i, per descomptat, a la línia editorial d’Atresmedia) és obvi que els consellers alliberats els molesten i, sobretot, els fan por. Necessiten capgirar els fets i retratar-los ara com uns aprofitats. En el súmmum dels disbarats informatius, i segons quins siguin els resultats del 21-D, a aquest pas encara haurem de sentir a Antena3 que haver estat a la presó els ha donat avantatge.