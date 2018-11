El contrast revoltant: Cospedal, Villarejo, Trapero

HA ESTAT revoltant sentir Cospedal i Villarejo. Tota una advocada de l’estat parlant en secret amb un policia corrupte de la destrucció d’un pen drive amb proves incriminatòries de corrupció al Partit Popular. L’escàndol ha coincidit amb la notícia que el major Trapero serà acusat de rebel·lió per la Fiscalia de l’Audiència Nacional. El contrast encara és més revoltant. L’agost de l’any passat, en comptes de presentar com un èxit de l’estat autonòmic la gestió que els Mossos van fer dels dies posteriors als atemptats de Barcelona i Cambrils, i en comptes de condecorar els agents que hi van participar, el govern espanyol va apuntar contra el cap del cos de Mossos d’Esquadra per ser el responsable que, als ulls del món, Catalunya hagués aparegut amb la seva pròpia, eficaç i homologable policia. Alguns defensen l’Estat des de les clavegueres on put a corrupció i aferrats amb covardia a la policia i els jutges.