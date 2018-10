El dèficit d’atenció a l’esport dels joves

A MANRESA es van celebrar aquest divendres les Jornades de Medicina, Esport i Salut. A la taula final, preguntat sobre com serà l’esport d’alt nivell en el futur, Toni Nadal, oncle del tenista Rafel Nadal, va contestar que potser el nivell de l’espectacle que veurem serà pitjor. Perquè avui en dia la canalla sap fer més coses amb la pilota però els costa molt més fixar l’atenció en allò que els entrenadors els expliquen i els costa més captar la globalitat del joc d’equip. Falta atenció a causa de l’omnipresència de les pantalles i la seva constant disrupció de la nostra vida, i falta passió, derivada de la sobrecàrrega d’estímuls emocionals i de la facilitat que significa passar el rendiment de l’esportista pel big data, com si la veritat revelada estigués a les pantalles i els algoritmes i no en l’entrenament i les ganes de guanyar, factors que, amb pantalles o sense, són fonamentals.