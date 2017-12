27/12: Alcantarilla

A ALCANTARILLA, Múrcia, el PP i Ciutadans han aconseguit, votant junts, que es tornin a penjar a l’Ajuntament els retrats de dos alcaldes franquistes que es van treure en compliment de la llei de la memòria històrica. Els retratats hi apareixen amb uniformes falangistes, camisa blava, yugo y flechas i tots els altres símbols. Tornar-los a penjar significa incomplir la llei (que figura tan sacrosanta en altres casos). Ho llegeixo en un diari, al costat -però separat- de la informació sobre les eleccions catalanes. Jo ho hauria posat junt, perquè es complementen: una cosa ajuda a entendre l’altra, encara que les magnituds siguin diferents. Són dues il·lustracions d’un mateix guió: progressivament Ciutadans va agafant el relleu total o parcial del PP en la funció històrica de ser vigilants i garants de les condicions (és a dir, les limitacions) que es van posar a la Transició. La democràcia només seria tolerada si no tocava tres coses essencials, que havien de quedar fora per sempre no tan sols del que es podia votar, sinó fins i tot del que es podia parlar: la unitat d’Espanya, la monarquia i la impunitat judicial i política del franquisme i dels franquistes. Com la Santíssima Trinitat: tres condicions que en el fons són la mateixa.