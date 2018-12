30/12: Boicot

AL VOLTANT de les festes, han reaparegut en alguns sectors les crides a boicotejar productes catalans: la tradicional campanya contra el cava, les llistes negres de restaurants que fan servir productes catalans... Poca cosa, però trista. Figura que l’objectiu d’aquest boicot és impedir la independència de Catalunya. Jo crec que la inciten. Normalment, quan es fan números sobre els desavantatges que una separació pot portar a l’economia catalana, sempre s’ha citat que hi hauria el risc de tancament dels mercats espanyols per als productes catalans. Seria una reacció molt primària i irracional, però possible. Ara bé, ¿com es pot espantar els catalans dient-los que si són independents deixaran de comprar els seus productes, si ja els deixen de comprar sense ser independents? El veritable boicot econòmic a la independència seria posar-se a comprar ara productes catalans com a bojos i amenaçar que si la independència arriba els deixaran de comprar de cop. Si ja els deixen de comprar abans que passi, l’amenaça perd tota la força. Ja no hi ha res a perdre, si et boicotegen igual. Però en el fons el que estan boicotejant no és la independència, sinó el desig d’independència. No és un boicot a la separació. És un boicot a la catalanitat. A la diferència.