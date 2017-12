11/12: ...i no passa res

HO HE LLEGIT en un mitjà de Madrid: “Ho veieu? S’ha aplicat el 155 i no ha passat res!” Venen a dir que tot ha anat com una seda, sense oposició rellevant, sense dificultats pràctiques. Alguns mitjans pronosticaven alteracions gravíssimes d’ordre públic. No s’han produït, per fortuna. I per tant creuen que no ha passat res. I que si hi tornessin després de les eleccions tampoc no passaria res. D’entrada, em sembla un error de diagnòstic. Sembla que només tinguin detectors per als problemes d’ordre públic. (L’acció de la ultradreta és una qüestió d’ordre públic, però no els sembla un problema.) No tenen un detector de problemes polítics. I l’aplicació del 155 ha fet molt més gran el problema polític. El nostre, certament, però també el seu. A més de provocar un desgovern insostenible i d’obrir un abisme tens entre les posicions, l’aplicació del 155 ha estat un nyap jurídic i administratiu, que pot servir per destruir momentàniament algunes coses, però no pas per construir res. Tot i així, pensen que no passa res. En part perquè els oculten el que passa. I en part perquè confien que la repressió convida a la rendició. Creuen que això s’ha acabat. Ja no hi ha problema. No passa res. El dia 21 és l’ocasió per explicar que sí que passa.