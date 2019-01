Qui desemmascara Eduardo Inda?

Fa pocs dies comentàvem l’estrena de Todo es mentira a Cuatro, un nyap de programa presentat per Risto Mejide, suposadament humorístic, que té ínfules de denunciar les fake news que corren per les xarxes i criticar estratègies enganyoses de pescaclics que distorsionen la realitat dels fets. D’aquesta manera el programa es construeix amb totes les deixalles de la xarxa.

Els resultats d’audiència a la sobretaula de Cuatro han sigut tan desastrosos que en pocs dies van haver de començar a fer-hi sortir personatges de Sálvame com Belén Esteban o Lydia Lozano per intentar pescar espectadors seguint el mètode més tradicional de la teleporqueria.

Divendres el festival va culminar incloent Eduardo Inda com a part del seu relat. El dia anterior el programa s’havia fet ressò de la falsedat d’una notícia que havia publicat Inda i divendres al matí el van interceptar quan entrava a l’edifici de Mediaset per assistir a El programa de Ana Rosa. Una reportera l’interrogava sobre les falsedats que havia publicat i, en una lleu topada totalment fortuïta amb la càmera, Inda va fingir caure a terra, com si hagués sigut víctima d’una forta agressió al coll. Va amenaçar-los amb denunciar-los i, quan es va asseure a la taula d’Ana Rosa, va explicar la situació en directe convertint l’anècdota en un melodrama de violència inaudit.

Aquella tarda Todo es mentira va aprofitar l’incident i pretenia desemmascarar la infoxicació d’Eduardo Inda en l’àmbit del periodisme aportant, com a últim exemple, la farsa de la seva caiguda. Risto Mejide aquell dia no treballava però va entrar en directe per telèfon per ficar-hi cullerada, un gest que de cara a l’espectador no només transmet falta d’implicació en el projecte sinó que accentua fins a quin punt el programa justeja. Van repetir en bucle el moment de la caiguda, van idear un #IndaChallenge en què s’havia d’imitar la caiguda i van treure pit sobre com havien desemmascarat el creador de les principals fake news espanyoles. Al final, l’únic que van fer va ser utilitzar Inda de titella per intentar remuntar un programa que agonitza.

Eduardo Inda és, sens dubte, un dels personatges més tòxics i sinistres del panorama mediàtic espanyol, còmplice de les clavegueres més pudents de l’Estat. Malgrat tot, els dos grans grups mediàtics televisius, Atresmedia i Mediaset, el tenen a sou com a col·laborador en alguns dels seus espais: Al rojo vivo amb Antonio García Ferreras, El chiringuito amb Josep Pedrerol i El programa de Ana Rosa, entre d’altres. Ja és trist, i diu molt del país, que l’únic intent televisiu de desemmascarar Eduardo Inda sigui a través d’un espectacle lamentable, amb teatre del més dolent, amb una gravació ridícula, en un programa sense cap mena de credibilitat ni audiència. L’estratègia definitiva i infal·lible per acabar amb el personatge.