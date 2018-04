50 avions que emocionaran Marta Sánchez

Tot deglutint, encara, restes de mona, llegim al portal Infodefensa que l’estat espanyol “està disposat a comprar a Alemanya fins a 50 avions de combat Eurofighter”. Pel que sembla, al regne de Felip VI li ha entrat una ànsia per adquirir avions al país que manté Carles Puigdemont a la presó a l’espera de la desitjada extradició. Cada avió pot costar, llegim també, uns 118 milions, de manera que no cal ser Johann Carl Friedrich Gauss per concloure que el paquet ens en costarà 5.900. Com diria Marta Sánchez amb un encert que lloo: “ Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón ”.

Algun malpensat -sempre n’hi ha, per desgràcia- pot lligar caps i treure alguna conclusió que podria ser constitutiva de delicte d’odi. Pot imaginar-se que la compra no és precisament urgent, havent-hi el forat que hi ha a la guardiola de les nostres pensions (la que hem anat nodrint tots nosaltres amb els impostos, durant anys, i que es veu que el govern s’ha fos). I pot imaginar-se que la compra, justament a Alemanya, té a veure no pas amb la defensa sinó amb fer la pilota. Jo et compro els avions i tu, agraït, m’extradeixes la bèstia, el fill de Satanàs, el mal, el burgès (però al mateix temps, radical), en definitiva: el dämonisch i gefährlich indepe.

No és cert, amics. Els avions són molt cars, sí, sobretot ara que no només no hi ha pensions sinó que hem hagut de rescatar dues autopistes, ves quina gràcia, Paquita. Però són absolutament necessaris. Els farem servir molt. Són una bona inversió. Una inversió del tot necessària. Poden servir per a una missió importantíssima i patriòtica. Els cinquanta avions poden fer un gran servei a la frontera russa de Letònia, on el regne de Felip ja va enviar tropes a canvi del silenci sobre Catalunya. Però és que potser ara les tropes de Letònia se n’han d’anar a l’Equador, no ho sé.