No investigaran el rei

Com deveu haver llegit, el Tribunal Constitucional (l’òrgan que hauria de vetllar pels ciutadans enfront del poder, i no pel poder enfront dels ciutadans) ha vetat la comissió del Parlament de Catalunya “per investigar les activitats delictives o irregulars de les persones vinculades a la família reial espanyola”. No s’investigaran. Hi havien votat en contra, per cert, els partits “constitucionalistes”: el PSC, el PP i Ciutadans. Per què? Doncs per la mateixa raó que no volen un referèndum. Perquè diuen que no en tenim les competències. ¿Però en volen conèixer els resultats i volen que aquests resultats els afectin? No sabrem oficialment, doncs, si el rei emèrit té comptes a Suïssa, si el seu hereu Felip va “forçar el trasllat de domicili social de bancs o empreses” fora de Catalunya, i si etcètera. De fet, ja ens va haver de quedar clar: Iñaki Urdangarin ballava sol. Tot sol.

De tota manera, en aquest cas dono la raó als “constitucionalistes”. ¿Per què investigar els negocis tèrbols de la família reial si, precisament, a la Constitució hi diu que tots els espanyols són iguals menys un, el rei, que té inviolabilitat i exempció de responsabilitat? ¿Per què investigar els comptes a Suïssa d’algú que ja està exempt de pagar impostos al regne que governa? De què serviria? ¿Per què investigar tot el que hagi pogut fer de depravat el rei Felip si resulta que no li passaria res? La inviolabilitat i l’exempció de responsabilitat justament hi són per fer-les servir. ¿De què et serveix ser inviolable i exempt de responsabilitat si precisament ets honrat? Llavors ja podries renunciar-hi, ni que fos per sentir-te, de veritat, com els plebeus. Si no penses violar cap llei, per què vols ser inviolable?