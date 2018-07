Pa de benzinera i circ

Estava veient, una d’aquestes nits de calor, un documental sobre el Colosseu de Roma. Explicaven allò que vam veure a la pel·lícula 'Gladiator', que no era cap invenció, perquè diu que ho van copiar dels dibuixos dels mosaics i dels escrits que han quedat de l’època. Al matí, feien lluita de feres contra humans; al migdia, crucifixions, i a la tarda, batalles navals. És a dir, batalles amb presoners de guerra que morien de veritat. Això era el plat fort i es veu que omplien el circ d’aigua. El documental explicava com ho feien.

Vaig pensar, de seguida, en aquella expressió: “pa i circ”. El primer que et preguntes és com pot ser que algú s’ho passi bé veient feres que es mengen humans i veient humans que moren en una batalla. Però llavors et dius, també, que avui en dia hi ha humans que es miren, o bé complaguts o bé científicament fascinats o bé entumidament horroritzats, com una serp es menja un ratolí en un terrari. I et dius, també, que hi ha qui roda il·legalment i consumeix il·legalment pel·lícules 'snuff', pel·lícules on es tortura i es mata de veritat. Ara ens imaginem aquella societat romana com a uniforme. Però segur que hi havia qui deplorava els espectacles i no hi volia anar. L'única cosa que canvia, entre llavors i ara, és la consideració social. Ara està mal vist torturar persones en públic. Torturar toros en una plaça encara es fa a Espanya i ho passen per la tele.

Amb això vull dir que si et donen circ, menges circ. Em refereixo a la maldat, falta d’empatia, cinisme que fan servir alguns líders polítics. Quan dones dolenteria, et segueixen els dolents. I com que et segueixen els dolents, has de donar més dolenteria. Si fas el contrari, no cal dir-ho, diran amb raó que vas amb el lliri a la mà. Que és un exercici més perillós, avui en dia, que barallar-se amb un lleó. Acabes fatal mentre els altres riuen.