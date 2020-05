Llegim que la factura de les pensions baixa aquest maig per primer cop per causa del coronavirus. Vol dir que han mort molts pensionistes i, per tant, l’Estat s’estalvia diners a pagar, que correspondrien a aquests morts. Els acudits negres que hom fa, de vegades, amb els accidents d’autocars de l’Imserso aquest cop són reals.

Aquest estalvi deu ser significatiu, perquè si no no en parlarien. I tenint en compte les pensions ridícules que cobren alguns avis espanyols, sobretot els que van ser autònoms, estaria bé que aquest estalvi es revertís en tots ells. Un autònom espanyol, al llarg de la seva vida, ha pagat cinc vegades més que un autònom anglès, per exemple. Què en farà, l'Estat, d’aquests cèntims? Els destinarà a altres partides? Deute? Casa reial? Armament? Em direu que sí, que aquest estalvi pot servir per a altres partides, que l'Estat és pobre o que no és gaire ric. Però jo diria que si un Estat decideix augmentar, perquè sí, els sous dels policies que van pegar als votants de l’1 d’Octubre, pot també augmentar el sou dels avis que cobren un sou vergonyós que els obliga a triar entre peix fresc o ventilador. Com sempre, alguns territoris en surten més perjudicats. Viure a Catalunya (pagar lloguer o hipoteca a Catalunya) és terriblement car. Molt més car que pagar lloguer o hipoteca a Extremadura. Us parlo d’aquest cas perquè el conec. Hi tinc un germà.

Ens mereixem una roda de premsa explicant-nos què en faran d’aquests diners que havien de gastar i ja no gastaran. I em sembla que tots els que han perdut pare, mare, sogra, amics, hi estaran d’acord, que la pensió estalviada vagi als avis vius. Perquè puguin fer un viatge, un regal, per un caprici, que fa anys que no se’n permeten cap, pagant com paguen “els morts”.