L’escàndol de Ciutadans i la Junta Electoral Central

Ciutadans pagava un sou a un assessor mentre participava en debats sobre el Procés com a membre de la ja tristament cèlebre Junta Electoral Central. Sí, Ciutadans d’Albert Rivera, Arrimadas i tots els seus imitadors i imitadores, que parlen en públic amb aquella fatxenderia de plató de Telecinco, aquells que van enganyar uns quants milions de persones amb allò de la regeneració democràtica, resulta que perpetraven coses com aquesta. Perquè després hagis d’aguantar discursos sobre l’estat de dret i l’imperi de la llei. O hagis de sentir l’inefable duet Felipe-Aznar dient que estan amoïnats per la taula de diàleg (ells, que van negociar amb ETA) i assegurant que “la deslleialtat no pot sortir de franc”. L’ús i abús dels aparells de l’Estat per guanyar votacions “per la porta del darrere” és la més gran deslleialtat.