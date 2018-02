25/2: No és normal

SEGONS RAJOY, Catalunya ha tornat a la normalitat gràcies a l’aplicació de l’article 155. Per tant, segons el seu parer, ara tot és normal. Però per al sobiranisme no ho és, de normal. No tan sols perquè després de l’1-O les coses no poden tornar a ser exactament com eren. També perquè hi ha presos polítics, exiliats polítics i una màquina repressiva que no s’atura. Algú devia pensar que dur el president del Parlament al Col·legi de l’Advocacia a parlar davant del ministre espanyol de Justícia i la cúpula judicial era una confirmació de la normalitat que anuncia Rajoy. Però la realitat és tossuda. El president del Parlament va tenir el coratge i la coherència de recordar que, des de la seva legítima opinió, els temps no són normals, i va fer esment als presos polítics. I tot d’assistents, alguns amb representacions institucionals, li van donar la raó, fent una cosa tan poc normal com aixecar-se a mitja intervenció de la persona a qui havien convidat a parlar. Un acte que algú devia haver dissenyat per demostrar la normalitat va servir precisament per trencar-ne el miratge. No, no és normal que hi hagi presos. No, no és normal que els empresonats i els empresonadors facin veure que no passa res. I tant que era el moment i el lloc!