11/2: Votar amb el comandament

EN DEMOCRÀCIA, els ciutadans decideixen. En bona democràcia, es fa el que decideix la majoria dels ciutadans i es respecten les minories. En una democràcia participativa, les decisions dels ciutadans no són tan sols votar cada quatre anys, sinó que són constants i permanents. Es vota a les urnes i es vota també amb les opcions de consum, amb les actituds individuals. Per exemple, els ciutadans voten amb el comandament a distància sobre quins mitjans consideren millors per estar informats. Si creiem, com ha de creure un demòcrata, que un ciutadà és prou madur per decidir a les urnes qui el governa, també deu ser prou madur per decidir amb llibertat on s’informa. A Catalunya, TV3 és la televisió triada per més ciutadans. Si comparéssim només els informatius, encara més. I si comparem només entre les televisions públiques generalistes, TV3 gairebé dobla TVE. Si la democràcia és fer cas a la majoria i respectar les minories, cap oferta televisiva de servei públic hauria de ser suprimida. Però resultaria especialment insòlit que allò que volen i trien més ciutadans fos ofegat o desnaturalitzat fent-li copiar allò que trien menys ciutadans. No respectar les minories és aberrant. No respectar les majories és, a més, indecent.