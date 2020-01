El feixisme que torna als camps de futbol

EL PITJOR DEL Barça a València no va ser el que va passar al camp sinó a fora, amb la batalla campal entre grups violents que havíem donat per desapareguts. A Barcelona, han tornat, retratant-se amb banderes del Barça i el braç alçat, parasitant de nou la passió pel futbol amb violència de submons. Per què han tornat a aparèixer? ¿S’han aprofitat de la creació de les grades d’animació per necessitats de la LFP? ¿Els clubs han abaixat la guàrdia o s’han estimat més no tenir problemes i cedir a les amenaces? Tornar a erradicar aquests comportaments és una necessitat urgent: si no es pot gaudir d’un partit en un estadi amb seguretat per a tota la família, l’espectacle no té cap sentit. El feixisme està envalentit des que ha reaparegut a la nostra vida política trepitjant moqueta parlamentària. Mantinguem qualsevol de les seves expressions ben lluny dels camps de futbol.