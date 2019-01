14/01: Mossos unionistes

SEMPRE M’HAN SEMBLAT paradoxals les afinitats polítiques dels que es presenten com a mossos unionistes i que acaben manifestant-se al costat de Vox i d’altres organitzacions explícitament anticatalanistes. La paradoxa és que si haguessin triomfat les tesis de les organitzacions de les quals es proclamen afins, els Mossos no existirien. A Tabàrnia no hi hauria Mossos, per entendre’ns. Només té sentit l’existència d’una policia diferenciada si creus que hi ha una societat diferenciada. Si Catalunya fos -nacionalment parlant- com Múrcia, no li caldrien Mossos. Múrcia no en té pas. Ni caldria TV3. Ni segurament existirien les autonomies. L’existència dels Mossos i de TV3 -i de moltes altres coses- només té sentit si Catalunya és una realitat específica. Jo diria: si hi ha una nació. Una nació que alguns pensen que pot tenir espai dintre d’Espanya i altres que només podrà subsistir fora d’Espanya. Però en tot cas, una nació. Hi ha Mossos perquè hi ha catalanisme i perquè el catalanisme ha estat sempre majoritari a Catalunya. Si no, no n’hi hauria. Per tant, em sembla paradoxal que hi hagi mossos que estiguin a favor de posicions polítiques que negarien la necessitat dels Mossos. Excepte que siguin mossos que volen deixar de ser mossos.