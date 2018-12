Protestar pot esdevenir una absoluta manifestació de dignitat. Fins i tot pot ser un acte tan radical com pacífic, com ens acaben de demostrar Jordi Sànchez i Jordi Turull en iniciar una vaga de fam indefinida des de la presó de Lledoners per denunciar la inacció del Tribunal Constitucional espanyol. En una qüestió categòricament menys rellevant, les protestes que s’han viscut aquesta jornada a la Bundesliga també ens remeten a una lluita pels drets, l’honorabilitat i la integritat d’un col·lectiu. En aquest cas, dels aficionats al futbol alemany.

Els fans de tots els estadis d’Alemanya han renunciat aquesta jornada a donar suport organitzat als seus equips durant tot el primer temps dels partits. Tant feia si el Dortmund necessitava la seva afició per assegurar un altre triomf que li refermés el liderat o si a l’Stuttgart li urgia l’alè dels seus fans per sortir de la cua de la classificació. Tots els aficionats van crear una mena d’atmosfera fantasmagòrica sense entonar càntics i pràcticament sense celebrar gols abans del descans. Res de festa. Res de mosaics fins a la segona part.

Totes les aficions van aconseguir enviar un missatge d’unitat i solidaritat contra la creixent comercialització del futbol en general i contra la segmentació dels horaris dels partits en particular. Tot i que la Lliga de Futbol Professional alemanya (DFL) ja havia anunciat fa unes setmanes que aboliria a partir de la temporada 2021-22 la programació de partits de Primera els dilluns al vespre, les diverses aficions dels clubs de la Bundesliga han volgut mantenir la seva pressió. No es conformen amb aquest pas, sinó que volen que tampoc a Segona ni a Tercera hi hagi partits els dilluns. El missatge és clar. Facin el que facin els dirigents, “les grades seran sempre nostres”, de l’aficionat alemany, del que no vol perdre la seva veu ni influència en el destí d’aquest esport de masses.

Ja se sap que avui dia el món del futbol ha perdut valors com la solidaritat i la lleialtat. Hi ha suposats plans secrets per crear una Superlliga europea, tripijocs dels clubs poderosos per esquivar normes i ambicions gens dissimulades per treure profit i més profit comercial d’aquest esport. Però la cultura del fan a Alemanya no està disposada a rendir-se. Com el poblat gal d’Astèrix i Obèlix envoltat de romans.

Fins i tot els equips de Tercera s’han organitzat aquest cap de setmana per dur a terme un acte sense precedents al futbol alemany. Durant el primer minut de joc, els jugadors han pactat no tocar la pilota com a senyal de protesta per la paralització de la reforma anunciada per a la lliga regional. A vegades protestar cívicament i creativament sí que serveix. I molt.