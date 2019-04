Puigdemont i Junqueras, eurodiputats?

Quan Carles Puigdemont va ser detingut a la frontera de Dinamarca amb Alemanya i va ser posat a disposició de la justícia alemanya perquè s'iniciés el procés d'extradició a Espanya d'acord amb l'ordre de detenció i entrega dictada pel jutge Pablo Llarena, els mitjans de comunicació espanyols en general van donar per fet que l'expresident seria entregat i posat a disposició del Tribunal Suprem.

Els lectors segur que recorden que alguns juristes vam explicar que donar per descomptat que el jutge alemany compartiria l'argumentació del jutge instructor espanyol pel que fa a la conducta de Carles Puigdemont com a constitutiva del delicte de rebel·lió i donar per descomptat que accediria a l'extradició era suposar massa. No prevèiem que el jutge alemany, que és el mateix que dir el jutge europeu, amb el relat de fets que figurava en l'ordre de detenció i entrega, pogués concedir l'extradició perquè es jutgés l'expresident pel delicte de rebel·lió.

La sensació que vaig tenir llavors l'he tornat a tenir aquests dies, quan s'ha conegut l'informe dels serveis jurídics del Parlament Europeu a petició del seu president, en el qual es conclou que Carles Puigdemont haurà d'acudir a la seu a Madrid de la Junta Electoral Central per jurar o prometre la Constitució com a pas imprescindible per prendre possessió de l'acta de diputat europeu.

Novament els mitjans de comunicació espanyols han donat per fet que Carles Puigdemont no podrà prendre possessió de l'acta, perquè serà detingut quan passi la frontera espanyola i es posarà fi a la fugida de la justícia espanyola que ha protagonitzat fins ara.

Penso que novament s'equivoquen. Si Carles Puigdemont és elegit pels ciutadans espanyols el 26 de maig, és impossible jurídicament impedir que adquireixi la condició de parlamentari europeu. La condició de parlamentari s'adquireix mitjançant la combinació d'un acte substantiu i un altre de tràmit. L'acte substantiu consisteix en la proclamació com a candidat electe per la Junta Electoral Central després del recompte dels vots. L'acte de tràmit és el jurament o promesa d'acatar la Constitució. Un cop produït l'acte substantiu, no es pot impedir que s'evacuï el tràmit del jurament o promesa.

És cert que Carles Puigdemont pot ser detingut si va a Madrid a prometre o jurar la Constitució, i pot ingressar en un centre penitenciari per ordre del Tribunal Suprem. Però el que el Tribunal Suprem no podrà fer en cap cas és impedir que Carles Puigdemont acudeixi a la seu de la Junta Electoral a prometre o jurar la Constitució i adquireixi a partir d'aquest moment la condició de diputat europeu.

¿A partir d'aquest moment podria impedir el Tribunal Suprem que Carles Puigdemont anés a la sessió constitutiva del Parlament Europeu? Al meu entendre, no. El jutge espanyol no és jutge de les prerrogatives parlamentàries dels diputats europeus. En el moment que adquireixi la condició de parlamentari europeu, que no es pot impedir, repeteixo, és el Parlament Europeu el que ha de parlar en primer lloc sobre l'estatus jurídic del parlamentari. Després podran fer-ho els tribunals de justícia. Després.

Ni tan sols el Tribunal de Justícia de la Unió Europea podria impedir que Carles Puigdemont anés a la sessió constitutiva del Parlament Europeu. Carles Puigdemont s'ha pogut presentar a les eleccions perquè està en ple ús dels seus drets civils i polítics. Seguiria estant-ho després de ser elegit diputat europeu. Si no se li ha pogut impedir que sigui elegit, tampoc se li pot impedir que adquireixi la condició de parlamentari europeu i disposi de les prerrogatives pròpies d'aquesta condició. Caldrà esperar, per tant, al que digui en primer lloc el Parlament Europeu.

Espero que la justícia espanyola tingui més reflexos aquesta vegada i no es fiqui en el vesper en el qual es va ficar l'any passat.

El que acabo d'escriure sobre Carles Puigdemont val encara més per a Oriol Junqueras. En el cas que mantingués la seva candidatura al Parlament Europeu després d'haver estat elegit diputat el 28-A, el Tribunal Suprem hauria de permetre que acudís a la seu de la Junta Electoral Central a prometre o jurar la Constitució, i una vegada que hagués adquirit la condició de parlamentari europeu no podria impedir-li que anés a la sessió constitutiva del Parlament.

A partir d'aquest moment, el Tribunal Suprem hauria, en el cas que decidís mantenir la situació de presó provisional per a Oriol Junqueras, de posar-ho en coneixement del Parlament Europeu i esperar la seva resposta. Oriol Junqueras, per la seva banda, podria acudir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè decidís si està justificada la mesura de presó provisional acordada pel Tribunal Suprem que li impedeix exercir la funció per a la qual ha estat elegit.

Després de la celebració de les eleccions europees, si Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són elegits parlamentaris europeus, el Tribunal Suprem, que és tant com dir la justícia espanyola, es veurà sotmès a un examen que s'escapa al seu control.

Faria bé de pensar què fa, perquè s'hi juga molt.