8/7: Preparats?

LA VICTÒRIA a les primàries del PP de Soraya i Casado té a veure, al meu parer, amb un moviment de fons, espontani o induït. Tradicionalment, la vida pública espanyola (civil, militar i econòmica) tenia un funcionament oligàrquic: s’anaven repetint els cognoms d’unes poques famílies, acampades a l’Estat (en expressió d’Azaña). Com que això és poc fotogènic, ara havia de semblar que -a través d’un canvi general- passàvem de l’oligarquia a la meritocràcia: les persones que manen no ho fan pels seus orígens, sinó pels seus mèrits. La paraula clau seria preparats. Casado i Santamaría serien joves preparats. El mateix terme que es feia servir per parlar del nou rei. Amb la retirada de Rajoy, l’últim de la generació de la Transició, arribaria l’hora dels joves preparats, amb carrera, idiomes i màsters, que ocuparien els llocs clau gràcies a la preparació, que els faria mereixedors del poder pels seus mèrits. No pels privilegis, que són el contrari dels mèrits. Llàstima que el rei sigui rei perquè és fill de rei. I que hàgim descobert que màsters que acreditarien que els nous estan molt preparats siguin regalats. Per això el debat sobre els màsters no és gens anecdòtic. Perquè quan es dilueixen els mèrits, torna a brillar el privilegi.