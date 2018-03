18/3: Lavapiés

QUAN VA HAVER-HI la fuita de la central nuclear de Txernòbil, la primera mesura del govern rus va ser enviar-hi l’exèrcit, segon explicava la Nobel de literatura Svetlana Aleksiévitx. Com si la radiació es pogués aturar a trets. I és que per a les mentalitats autoritàries, la primera resposta automàtica davant de qualsevol problema és enviar-hi l’exèrcit o la policia, aplicar-hi la mà dura. Encara que això no tingui res a veure amb la solució real del problema. El pensament autoritari espanyol, tan arrelat, s’ha agradat en la fórmula que ha fet servir a Catalunya contra el sobiranisme. És el somni de qualsevol govern autoritari: resoldre-ho tot amb porres, presons i tribunals, i aconseguir a sobre que gran part de l’opinió pública ho aplaudeixi. S’hi ha trobat tan bé, amb la fórmula, que té la temptació de fer-la servir contra qualsevol altre problema, no tan sols el català. Siguin les tensions socials de Lavapiés, sigui la dissidència plantejada des del món de la cultura, siguin fins i tot les expressions concretes de la maldat humana que porten a crims horrorosos com el d’Almeria. Tot se soluciona amb porres, tribunals i presons. Es tracta de generalitzar l’esperit de l’“ A por ellos ”. Amb el matís que aquests ellos cada vegada són més.